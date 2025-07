"La maratona del dono", torna a Gela la gara di solidarietà

L’iniziativa risponde all’emergenza estiva di carenza sangue, offrendo 12 ore di apertura straordinaria del centro di raccolta in Via Appennini 5.

Gela. È iniziata alle 8:00 di questa mattina e proseguirà fino alle 20:00, “La Maratona del Dono del Sangue e del Plasma”, una grande iniziativa solidale organizzata da Fidas Gela con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato della Salute e in collaborazione con l’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso Gruppo Gela.

Durante i mesi estivi, il fabbisogno di sangue e plasma negli ospedali non diminuisce, anzi, cresce il rischio di carenze critiche nelle scorte. Tra interventi, terapie salvavita e emergenze, la necessità di donazioni costanti è più che mai urgente.

Fidas Gela risponde all’emergenza con un’apertura straordinaria del proprio centro di raccolta per 12 ore consecutive, permettendo a tutti i cittadini di compiere un gesto semplice ma fondamentale: donare il sangue o il plasma e salvare vite.

La donazione volontaria, sicura e gratuita, può davvero fare la differenza per qualcuno che ha bisogno di aiuto anche in questo momento.

“Qualcuno che nemmeno conosci può vivere grazie a te” è lo slogan scelto da Fidas Gela per quest'anno, un forte messaggio di altruismo, ricordando a tutti che anche un piccolo gesto può trasformarsi in una seconda possibilità di vita per qualcun altro.

La giornata si inserisce nel calendario delle attività di Fidas Sicilia, che coinvolge numerose realtà associative regionali, tra cui Fidas Caltanissetta, ADVS Fidas, Amadas e altre.