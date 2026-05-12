La Lazio sogna la Coppa Italia, Sarri “Crederci fino alla follia”

ROMA (ITALPRESS) - La Lazio scende in campo nella finale di Coppa Italia con l'Inter per raddrizzare una stagione fin qui piena di difficoltà. Non c'è solo il trofeo in palio, ma anche un passo per l'...

ROMA (ITALPRESS) - La Lazio scende in campo nella finale di Coppa Italia con l'Inter per raddrizzare una stagione fin qui piena di difficoltà. Non c'è solo il trofeo in palio, ma anche un passo per l'Europa League ormai irraggiungibile tramite il piazzamento del campionato. Per questo il tecnico Maurizio Sarri, che domani non sarà in panchina causa squalifica, punta molto sulla partita dell'Olimpico: "Siamo di fronte a una partita talmente chiara da inquadrare che qualsiasi parola è retorica - afferma in conferenza stampa -. Che è una partita importante è chiaro per me e per la squadra. Bisogna dimenticarsi della partita di sabato e affrontare quella di domani con coraggio, per noi è chiaro. Qualsiasi parola è superflua, bisogna crederci fino alla follia".

L'avversaria sarà proprio quell'Inter che alla Lazio ha rifilato tre reti sabato scorso in campionato: "Dopo la partita di sabato ho 8-9 dubbi - sottolinea il tecnico biancoceleste -. Abbiamo fatto talmente male a livello collettivo che non è neanche il caso di guardare le prestazioni individuali". Ma, nel complesso, quella della Lazio, per Sarri, è anche una stagione che lascia anche note positive.

"Questa squadra mi ha fatto tornare a divertirmi ad allenare durante la settimana. Le più grandi motivazioni sarebbero di vincere, questa squadra se lo merita, in Coppa Italia ha fatto un grande percorso, eliminando squadre di altissimo livello". Quanto ai giocatori in dubbio, "Cataldi ha fatto il primo allenamento con noi stamattina, sta un pò meglio. Vediamo un attimo, sicuramente non può fare uno spezzone lungo di partita in questo momento. Pedro è stato acciaccato fino a stamattina, quando ha fatto una parte dell'allenamento. Penso che per domani si metterà a disposizione. Pedro è uno specialista di queste partite, è un ragazzo che ha segnato nell'80% delle finali che ha fatto, in queste partite riesce a tirare fuori tutto. Speriamo che lo faccia anche nella partita di domani".

Domani l'Olimpico tornerà a riempirsi dopo un lungo periodo senza tifosi: "La loro presenza può aiutare la squadra da questo punto di vista - le parole di Sarri -. Io non so quanti punti ci è costato non avere il pubblico allo stadio, ma sicuramente ci è costato. E' vero che abbiamo giocato con lo stadio vuoto, ma deve essere stato doloroso e faticoso anche per i tifosi non venire allo stadio", ha concluso.

- foto Ipa Agency -

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