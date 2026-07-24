La giovane artista gelese Giuditta Cascino al premio canoro nazionale "Mia Martini 2026"

Già da qualche anno è impegnata in manifestazioni e festival musicali nazionali

Gela. La giovane gelese Giuditta Cascino, già da qualche anno impegnata in manifestazioni e festival musicali nazionali, è in lizza per il premio “Mia Martini-Nuove proposte per l'Europa 2026”. Con il suo nuovo singolo (che si può ascoltare sulla piattaforma streaming del premio “Mia Martini”), punta alla finale che metterà insieme i primi venticinque artisti che otterranno un maggior numero di consensi e di supporto dagli utenti. E' possibile ascoltare l'inedito della giovane gelese e votare accedendo al seguente link https://www.premiomiamartini.it/casci/