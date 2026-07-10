La Francia batte anche il Marocco, è in semifinale

BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Francia vola in semifinale ai Mondiali. La selezione di Deschamps, diventato l'allenatore con più panchine (25) - al pari di Helmut Schon - nella storia della Cop...

BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Francia vola in semifinale ai Mondiali. La selezione di Deschamps, diventato l'allenatore con più panchine (25) - al pari di Helmut Schon - nella storia della Coppa del Mondo, batte 2-0 il Marocco nel primo quarto di finale a Boston. Succede tutto nel secondo tempo al Gillette Stadium, con Mbappè (60') e Dembèlè (66') che confezionano la qualificazione. Superiorità totale dei Bleus, che hanno mantenuto il controllo del gioco dall'inizio alla fine. Mbappè - salito a quota 8 marcature nella competizione raggiungendo Messi - e compagni attendono in semifinale (14 luglio, ore 21) la vincente della sfida tra Spagna e Belgio, in campo domani. Niente da fare per il Marocco, che si ferma dopo aver eliminato Olanda e Canada e non riesce a eguagliare la semifinale di quattro anni fa.

Buon avvio della Francia, che prende subito il controllo del gioco schiacciando i Leoni dell'Atlante nella propria metà campo. La prima chance ce l'ha Upamecano, che di testa al 14' trova l'opposizione di un attento Bono. Al 24' si accende Mbappè: il centravanti del Real Madrid sguscia via in area a Mazraoui, che atterra il francese concedendo alla squadra di Deschamps l'opportunità di andare avanti dal dischetto. Dagli undici metri Mbappè - che in questa stagione aveva realizzato 15 rigori su 16 e con la Francia non sbagliava dal dischetto dagli Europei del 2021 - si fa ipnotizzare da Bono, che salva il Marocco e tiene in piedi lo 0-0. Al 34' palla persa da Bouaddi sulla trequarti, Douè recupera e calcia alle porte dell'area d'rigore, ma Bono risponde nuovamente presente. Il primo tempo si chiude con una traversa colpita da Digne nel recupero.

Ritmi molto bassi in avvio di secondo parziale, con il Marocco attendista e la Francia in costante pressione offensiva. Al 60' la Francia va avanti con un lampo di Mbappè: l'attaccante del Real raccoglie un pallone vagante dal limite dell'area e batte Bono con uno splendido tiro a giro. Il Marocco si sbilancia e la squadra di Deschamps trova il raddoppio in contropiede: Dembèlè si invola in percussione centrale e buca Bono per il 2-0 al 66'. Nel finale Deschamps fa riposare i big e la Francia porta a termine l'opera centrando la terza semifinale mondiale consecutiva.

- foto Image -

(ITALPRESS).