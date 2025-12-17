Quotidiano di Gela

La Fondazione Regina Elena di Cefalù acquista un pulmino con il contributo di UniCredit

La Fondazione Regina Elena, grazie ad un contributo di UniCredit, ha acquistato un nuovo pulmino a 8 posti

A cura di Redazione Redazione
17 dicembre 2025 12:53
La Fondazione Regina Elena di Cefalù acquista un pulmino con il contributo di UniCredit -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Regina Elena, grazie ad un contributo di UniCredit, ha acquistato un nuovo pulmino a 8 posti che garantirà gli spostamenti per le attività scolastiche ed extrascolastiche degli ospiti delle due Comunità Alloggio gestite dall’ente – Regina Elena e Carlo Acutis – e dei giovani di Cefalù e dei comuni vicini che frequentano gratuitamente i corsi professionalizzanti promossi dalla Fondazione.

“Essere vicini al territorio è per UniCredit una responsabilità e un impegno concreto, che passa anche attraverso il sostegno a Enti del Terzo Settore e Organizzazioni senza scopo di lucro che nel proprio operato si prefiggono scopi benefici per favorire lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità, promuovendo l’inclusione di soggetti fragili e vulnerabili – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit –. In particolare, questa donazione è stata resa possibile grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, che si alimenta con la donazione del 2 per mille delle spese sostenute da parte dei Clienti e dei dipendenti della Banca con una delle carte di credito ‘Etiche’. Dal 2011 ad oggi, UniCredit ha assegnato in Sicilia oltre 2,6 milioni di euro a 216 progetti di onlus che operano nell’isola”.

La Fondazione, con sede nel cuore del centro storico di Cefalù, ospita nella struttura di via Mandralisca le due comunità alloggio per minori e opera ogni giorno accanto a persone diversamente abili, minori e giovani migranti non accompagnati. L’obiettivo è stato da sempre quello di creare un ambiente familiare in cui i minori si sentano protetti, accolti, compresi e stimolati, offrendo loro un’accoglienza costruita sulle esigenze affettive, educative e di tutela dei giovani ospiti, accompagnandoli lungo il loro percorso di crescita e di riscatto. “Ringrazio UniCredit per aver creato un fondo di solidarietà attraverso la Carta Etica. Un fondo destinato a sostenere progetti sociali per la rigenerazione e l’inclusività delle persone fragili – ha dichiarato monsignor Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù e Presidente della Fondazione Regina Elena -. Con il dono di un contributo per l’acquisto di un pulmino si costruisce un valore sociale per far crescere i ragazzi e le ragazze ospiti delle Comunità Regina Elena e Carlo Acutis e del nostro territorio madonita”.

– foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela