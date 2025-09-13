La famiglia Scerra protagonista a "Io Canto Family"

Tutta la città di Gela, fa il tifo per loro con grande entusiasmo. Martedì sera l’appuntamento è davanti alla TV per sostenere Ester e Giuseppe in questa emozionante avventura.

Gela. Martedì 16 settembre, su Canale 5, tra i protagonisti della nuova edizione di Io Canto Family ci saranno anche Ester e Giuseppe Scerra, una coppia padre-figlia che porta sul palco non solo talento e passione, ma anche una storia di famiglia ricca di musica e valori condivisi.

Ester si prepara ad affrontare un anno importante: il primo anno di liceo classico. Accanto allo studio, da sempre coltiva con dedizione la sua più grande passione, l’arte. Fin da piccola si è formata nella danza classica, moderna e hip hop, mostrando una versatilità che l’ha resa capace di esprimersi in modi diversi. Negli ultimi anni ha deciso di dedicarsi anche al canto, un percorso che l’ha già portata a risultati significativi: lo scorso anno ha pubblicato un suo brano su Spotify, segno della determinazione con cui guarda al futuro artistico.

Il papà Giuseppe ha conosciuto la musica attraverso la comunità parrocchiale che frequenta da anni. Attivo all’interno del Rinnovamento nello Spirito, ha trovato proprio lì non solo un ambiente in cui coltivare la passione per il canto e la musica, ma anche l’incontro più importante della sua vita: quello con sua moglie Fiorella. La musica per lui non è solo arte, ma anche strumento di condivisione e spiritualità.

La musica è un filo rosso che unisce tutti i membri della famiglia Scerra. Anche Simone, il fratello maggiore di Ester, è molto attivo nella scena musicale cittadina, contribuendo a consolidare questa tradizione familiare fatta di note, voci e armonie.

La partecipazione di Ester e Giuseppe a Io Canto Family non è solo una sfida personale, ma un momento che coinvolge un’intera comunità. La numerosa famiglia Scerra, insieme ai parrocchiani, ai colleghi, ai compagni di scuola, agli amici e a tutta la città di Gela, fa il tifo per loro con grande entusiasmo. Martedì sera l’appuntamento è davanti alla TV: tutti a guardare la prima puntata su Canale 5 per sostenere Ester e Giuseppe in questa emozionante avventura.