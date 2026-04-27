La famiglia Gallo: "Ringraziamo città e istituzioni, ricordo di Franco continuerà a vivere"

Le numerose manifestazioni di stima, le parole di conforto e i gesti di vicinanza ricevuti in questi giorni hanno rappresentato per noi un sostegno prezioso, capace di alleviare, anche solo in parte, il peso di una perdita così grande

Gela. La famiglia Gallo desidera esprimere il più sincero, sentito e commosso ringraziamento a tutti gli organi di governo e alla struttura amministrativa e tecnica del Comune di Gela. Un ringraziamento altrettanto caloroso e riconoscente è rivolto a tutti gli organi di stampa, alle società sportive (in particolare Eco-Rigen Nuova Città di Gela, Gela Basket e Gela Calcio) e all’intera tifoseria del Gela Calcio, nonché alla cittadinanza tutta che, con discrezione, affetto e autentica partecipazione, è stata presente e vicina alla nostra famiglia in questo momento di immenso dolore. Le numerose manifestazioni di stima, le parole di conforto e i gesti di vicinanza ricevuti in questi giorni hanno rappresentato per noi un sostegno prezioso, capace di alleviare, anche solo in parte, il peso di una perdita così grande. La figura di Franco e il legame profondo con la sua comunità vivono oggi nel ricordo condiviso di quanti gli hanno voluto bene e ne hanno apprezzato il valore.