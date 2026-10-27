La Commissione Ue propone di rafforzare Frontex, al centro anche i rimpatri

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione europea propone di rafforzare ulteriormente Frontex, rafforzandone la capacità di proteggere le frontiere esterne e trasformandola nell'attore centrale...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La Commissione europea propone di rafforzare ulteriormente Frontex, rafforzandone la capacità di proteggere le frontiere esterne e trasformandola nell'attore centrale dell'Ue per i rimpatri. Secondo quanto riferisce un comunicato dell'istituzione europea, l'Ue "ha compiuto progressi significativi in materia di migrazione": gli attraversamenti illegali delle frontiere si sono più che dimezzati negli ultimi due anni e il tasso di rimpatrio è aumentato fino ad oggi di oltre il 30%. "Tuttavia, le nostre frontiere esterne comuni sono messe alla prova da un contesto geopolitico e di sicurezza mutato, che richiede una risposta europea più forte ed efficace", precisa la nota. Frontex svolge già un ruolo fondamentale nel sostenere gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne dell'Europa e nella salvaguardia dello spazio Schengen. Le nuove norme, aggiunge quindi la Commissione, si baseranno su questo ruolo, rafforzando ulteriormente il mandato dell'Agenzia, consentendole di agire in modo più rapido ed efficace e facilitando agli Stati membri il pieno utilizzo dei suoi strumenti e servizi. Tra le principali novità figurano: un corpo permanente rafforzato, compresa una nuova riserva europea per le frontiere e i rimpatri, una forza di reazione rapida per intervenire in situazioni di crisi e un nuovo centro di monitoraggio online per l'individuazione precoce di potenziali minacce alle frontiere. Frontex disporrà di un apposito centro di coordinamento dei rimpatri e potrà contribuire a effettuare rimpatri da paesi terzi. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "L'Europa difenderà sempre la protezione delle sue frontiere. L'Europa decide chi entra nella nostra Unione e in quali circostanze. Per questo motivo oggi proponiamo di rafforzare Frontex. Pertanto, può sostenere gli Stati membri quando e dove necessario. Compresi i rimpatri, il mandato e le capacità che questa nuova realtà richiede". Per rendere operative le nuove norme dell'Ue in materia di rimpatri, la Commissione propone oggi anche un regolamento per digitalizzare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione. "Ciò semplificherà e accelererà la gestione dei rimpatri in tutta l'Ue, riducendo gli oneri amministrativi e fornendo un'unica interfaccia digitale per l'intera procedura di rimpatrio", si legge ancora nel comunicato. Le proposte odierne, precisa infine la Commissione, "stanno rispettando gli impegni annunciati negli orientamenti politici 2024-2029 e ribaditi dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione di quest'anno, volti a rafforzare Frontex e, in particolare, ad accelerare i rimpatri".

(ITALPRESS).

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