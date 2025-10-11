La città si riscopre nei percorsi culturali, tante iniziative per le giornate Fai

Le iniziative in città

Gela. Tornano anche quest’anno le Giornate FAI d’Autunno, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del calendario culturale cittadino. Da stamattina e per tutto il fine settimana, la biblioteca comunale diventerà il cuore pulsante dell’iniziativa, accogliendo eventi, visite guidate e attività rivolte a pubblici di ogni età. "L’obiettivo non è soltanto quello di aprire le porte di un luogo simbolo della conoscenza, ma anche di offrire un’esperienza di formazione e cittadinanza attiva", hanno spiegato il referente Fai Giulia Carciotto e l'assessore Peppe Di Cristina. Le Giornate FAI rappresentano un’occasione preziosa per avvicinarsi al patrimonio culturale locale e riscoprire l’importanza di tutelarlo e valorizzarlo insieme. Protagonisti speciali dell’evento i giovani ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta della biblioteca, delle sue collezioni e della sua storia. Per loro sarà un’esperienza unica: imparare a comunicare, confrontarsi con il pubblico e contribuire in modo concreto alla promozione della cultura e del territorio. Ma le Giornate FAI non si limitano alla dimensione educativa e culturale. L’iniziativa è anche un importante momento di solidarietà, poiché rappresenta un’occasione per sostenere la missione del Fondo per l’Ambiente Italiano: proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del nostro Paese. Presenti anche i consiglieri comunali Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto. Un invito, dunque, a partecipare, scoprire e condividere: perché conoscere la bellezza che ci circonda è il primo passo per custodirla.