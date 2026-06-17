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La città nel circuito del mito e del dramma classico, ok a collaborazione con Inda

La giunta ha approvato un protocollo che consentirà di avviare percorsi di collaborazione

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
17 giugno 2026 16:44
La città nel circuito del mito e del dramma classico, ok a collaborazione con Inda -
Gela
Attualità
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Gela. Avanti nel progetto, ampio, di valorizzazione della classicità. L'amministrazione comunale ha scelto di stringere un accordo di collaborazione con la fondazione Inda, istituzione da sempre della programmazione del dramma classico a Siracusa. La giunta ha approvato un protocollo che consentirà di avviare percorsi di collaborazione per portare in città, nei siti del parco archeologico, rappresentazioni del dramma classico, rassegne e iniziative per valorizzare il museo dei relitti greci e quello regionale (pare di prossima riapertura) e infine per attività di formazione anche scolastica. Il protocollo costituisce “un atto di indirizzo strategico e di cooperazione industriale”. In tal modo, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori vogliono collocare la città e i siti locali nel circuito del mito classico, che porta in Sicilia e non solo tanti visitatori e spettatori delle rappresentazioni. Soprattutto il primo cittadino e l'assessore Romina Morselli sono impegnati su questo fronte, con contatti costanti con varie istituzioni. Quella con Inda mira a essere una partnership strutturata.

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