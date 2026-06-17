La città nel circuito del mito e del dramma classico, ok a collaborazione con Inda

La giunta ha approvato un protocollo che consentirà di avviare percorsi di collaborazione

Gela. Avanti nel progetto, ampio, di valorizzazione della classicità. L'amministrazione comunale ha scelto di stringere un accordo di collaborazione con la fondazione Inda, istituzione da sempre della programmazione del dramma classico a Siracusa. La giunta ha approvato un protocollo che consentirà di avviare percorsi di collaborazione per portare in città, nei siti del parco archeologico, rappresentazioni del dramma classico, rassegne e iniziative per valorizzare il museo dei relitti greci e quello regionale (pare di prossima riapertura) e infine per attività di formazione anche scolastica. Il protocollo costituisce “un atto di indirizzo strategico e di cooperazione industriale”. In tal modo, il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori vogliono collocare la città e i siti locali nel circuito del mito classico, che porta in Sicilia e non solo tanti visitatori e spettatori delle rappresentazioni. Soprattutto il primo cittadino e l'assessore Romina Morselli sono impegnati su questo fronte, con contatti costanti con varie istituzioni. Quella con Inda mira a essere una partnership strutturata.