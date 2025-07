La chiamano "La Strada degli Scrittori": ecco perché ed il percorso siciliano che pochi conoscono

Vivi il fascino della SS 640 “Strada degli Scrittori”, un percorso letterario unico tra Caltanissetta e la Valle dei Templi!

La SS 640, oggi nota come Strada degli Scrittori, non è un semplice tratto asfaltato: è un’arteria culturale che unisce Caltanissetta alla Valle dei Templi, passando per i luoghi che hanno ispirato giganti della letteratura siciliana. Nato nel 2016 su impulso di ANAS e del giornalista Felice Cavallaro, il percorso celebra Pirandello, Sciascia, Camilleri, Tomasi di Lampedusa, e altri – tra cui il nisseno Pier Maria Rosso di San Secondo – trasformando una strada in un emozionante itinerario letterario.

Tra storia, parole e paesaggi: un itinerario unico

La SS 640 attraversa 73 km di Sicilia, collegando il mare di Porto Empedocle alla collina di Caltanissetta. Lungo il suo corso, i viaggiatori incontrano cartelli che segnalano i luoghi fondamentali per la letteratura: San Pietro (Agrigento), Racalmuto (Leonardo Sciascia), Favara (Antonio Russello), fino al capoluogo nisseno. Il progetto ha previsto la posa di segnaletica turistica e opere di valorizzazione per trasformare la SS 640 in un vero parco letterario.

Questa strada non è solo un collegamento tra città: è un palcoscenico culturale, dove i paesaggi – dalla Valle dei Templi agli scorci collinari nisseni – diventano natura viva che ha alimentato la creatività di autori del calibro di Tomasi di Lampedusa e Camilleri.

Caltanissetta protagonista: Rosso di San Secondo e l’impatto culturale

Tra i nomi legati alla SS 640 spicca quello del nisseno Pier Maria Rosso di San Secondo, riconosciuto nel progetto e omaggiato con tabelloni esplicativi lungo il percorso. Le sue opere, intrise della vita del territorio, trovano risonanza lungo le curve e le vallate tra Favara e Caltanissetta.

Questo itinerario ha avuto impatto turistico e culturale: oltre ai cartelli, sono stati promossi festival, mostre e master di scrittura per valorizzare i luoghi e favorire un dialogo tra letteratura e comunità locale. Un’arteria che, dalle parole, riscatta l’identità siciliana e crea connessioni tra generazioni.

Curiosità

Non tutti sanno che la galleria sopra Caltanissetta, lunga 4,05 km, è uno dei tunnel stradali più lunghi della Sicilia ed è stata realizzata proprio per preservare il tessuto urbano e consentire al percorso letterario di emergere con eleganza. Ricorda questa chicca la prossima volta che viaggi sulla SS 640: stai attraversando una narrazione scolpita nella roccia.