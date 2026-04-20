La biblioteca e il 151° anniversario: dibattito pubblico sul grande valore della cultura

L’evento, organizzato dal Rotaract Club di Gela con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, rappresentato dall'assessore Peppe Di Cristina, vedrà la collaborazione di realtà del territorio

Gela. Mercoledì 22 aprile, alle ore 17 presso la biblioteca comunale “Euclide”, si terrà il 151° anniversario della fondazione, dal titolo “22 aprile 1875”. L’evento, organizzato dal Rotaract Club di Gela con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, rappresentato dall'assessore Peppe Di Cristina, vedrà la collaborazione di realtà del territorio: la delegazione Fai di Caltanissetta, guidata dalla prof.ssa Giulia Carciotto; l’associazione Ex Allievi del Liceo Classico “Eschilo”, presieduta dalla prof.ssa Mariagrazia Falconeri; l’Archeo Club d’Italia–sede di Gela, presieduto dalla prof.ssa Lella Oresti; l’Inner Wheel Club di Gela, presieduta dalla dott.ssa Mariagrazia Mauro; l’associazione ex studenti del Liceo “Elio Vittorini”, presieduta da Elias D’Aleo; e l’Interact Club di Gela, presieduto da Aurora D’Alessandro. "Un sentito ringraziamento al sindaco Terenziano Di Stefano, al presidente del consiglio comunale Paola Giudice e all’assessore alla cultura Peppe Di Cristina, per la costante vicinanza, la disponibilità e la sensibilità", si legge in una nota.

I relatori:

Prof.ssa Teresa Mammoliti – Docente di Lingua e Letteratura italiana e latina presso il Liceo “Elio Vittorini”

Prof. Nuccio Mulè – Ex docente e storico

Prof.ssa Rita Salvo – Docente di Lettere classiche presso il Liceo “Eschilo”

Prof.ssa Germana Impellizzeri – Docente di Lingua e Letteratura inglese presso il Liceo “Elio Vittorini”

A moderare l’incontro sarà il presidente Elias d’Aleo.

Si parlerà del potere dei libri, della lettura e del valore della cultura, con uno sguardo speciale anche all’archivio storico della biblioteca. Un appuntamento ricco di contenuti ed emozioni, per celebrare insieme la storia e il futuro della cultura in città.