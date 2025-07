La banda musicale Città di Gela rende omaggio alla Madonna delle Grazie

Come da tradizione la banda ha fatto il suo ingresso dalla navata centrale con una marcia Allegra, successivamente si è posizionata ai piedi dell'altare intonando il Canto dedicato a Maria

Gela. Sapevate che l’inno che accompagna la Madonna delle Grazie è stato commissionato dai frati Cappuccini nel 1956? E’ una delle curiosità di questa sentita celebrazione religiosa che ieri ha vissuto un’altra tappa importante. Nel pomeriggio infatti è avvenuto l'omaggio della banda musicale città di Gela alla madonna SS delle Grazie.

Come da tradizione la banda ha fatto il suo ingresso dalla navata centrale con una marcia Allegra, successivamente si è posizionata ai piedi dell'altare intonando il Canto dedicato a Maria. Il direttore artistico Salvatore Scerra ha voluto ricordare come l'inno sia stato commissionato dai frati Cappuccininel lontano 1956 al lM* Liggeri (anch'esso frate) per l'esecuzione di organo e voce, successivamente è stato trascritto per banda musicale e fiati dal maestro Francesco Renda. Negli anni però non si era riusciti a riconoscere il titolo originale del canto, così grazie alla ricerca di Giancarlo Incorvaia, appassionato e storico di musica si risalì al titolo originale, "Salve Regina", che oggi verrà suonato durante il viaggio accompagnato dal canto dei fedeli;

La processione avrà inizio alle ore 15.45. Telegela seguirà in diretta il cammino dei fedeli sino all’ospedale Vittorio Emanuele.