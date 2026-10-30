Coppa dei Campioni Kart, Alessandro Messina a Sarno cerca il colpaccio nella Kzn

Il kartista gelese correrà nella Kzn con un Maranello kart motorizzato Tm sotto la tenda del campione del mondo Angelo Lombardo.

Napoli. Ci sarà anche il kartista gelese Alessandro Messina al via, domenica, al kartodromo internazionale di Sarno per la prova unica della Coppa dei Campioni, ultimo appuntamento della stagione agonistica Aci Sport. Il pilota gelese correrà sotto la tenda di Angelo Lombardo, campione del mondo 2025, con un telaio ufficiale Maranello motorizzato Tm R1. Correrà nella categoria Kzn. Nella sua batteria saranno 24 i piloti provenienti da ogni parte della nazione che si contenteranno la vittoria. “Abbiamo fatto i primi test – spiega Alessandro Messina - Siamo soddisfatti e molto veloci. Abbiamo impressioni positive che ci spingono a sperare di ottenere un buon risultato”. Tra i piloti in griglia di partenza ci saranno i migliori della stagione di ogni categoria e delle varie Zona della Coppa Italia. Le gare della Coppa dei Campioni Aci Sport saranno trasmesse domenica primo novembre dalle 9,15 alle 12,50 sul Canale Sky 228 e Tivù-Sat 52, on line su Aci Sport Tv.