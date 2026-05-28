Quotidiano di Gela

Kallas “Ue prepara nuove sanzioni contro la Russia”

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) - L'Unione europea sta mettendo a punto delle nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja K...

A cura di Redazione Redazione
28 maggio 2026 14:05
Kallas “Ue prepara nuove sanzioni contro la Russia” -
Italia
Italpress
Condividi

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) - L'Unione europea sta mettendo a punto delle nuove sanzioni contro la Russia. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja Kallas, parlando da Limassol, a Cipro, dove si tiene una riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione (formato Gymnich). I ministri, ha precisato Kallas, hanno discusso su come aumentare complessivamente la pressione su Mosca. "Troppi Paesi continuano a fare affari con la Russia", ha aggiunto.

(ITALPRESS).

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela