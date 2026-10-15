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Kallas “Sull’Ucraina l’Ue ha un approccio diverso dagli Usa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - L'Unione europea "ha un approccio diverso" dagli Stati Uniti rispetto alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicure...

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2026 16:30
Kallas “Sull’Ucraina l’Ue ha un approccio diverso dagli Usa” -
Italia
Italpress
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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - L'Unione europea "ha un approccio diverso" dagli Stati Uniti rispetto alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja Kallas. "Pensiamo che occorra fare pressione sull'aggressore, perchè ponga fine al conflitto, e non sulla vittima perchè si arrenda", ha detto Kallas parlando con i giornalisti prima dell'inizio dei lavori del Consiglio europeo.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

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Verificato il: 15 ottobre 2026

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