Jovanotti incontra gli studenti dell’Università di Palermo

Dopo circa otto anni, Jovanotti tornerà ad abbracciare la Sicilia con due tappe uniche del suo nuovo tour Jova Summer Party

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo circa otto anni, Jovanotti tornerà ad abbracciare la Sicilia con due tappe uniche del suo nuovo tour Jova Summer Party, in programma all’Ippodromo La Favorita di Palermo. Tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, i due live – prodotti e organizzati da Trident Concerts e promossi da Giuseppe Rapisarda Management – segnano il grande ritorno dell’artista sull’isola dopo la sua ultima apparizione nel 2018. In attesa del 29 e 30 agosto, Lorenzo Jovanotti ha incontrato gli studenti del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Palermo, nell’Aula Magna “Li Donni” per raccontarsi, dialogare con loro e presentare i due concerti palermitani. L’incontro, coordinato dall’etnomusicologo Sergio Bonanzinga, ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Lagalla e del Rettore Massimo Midiri. Un momento molto partecipato in un clima di grande attenzione, entusiasmo e coinvolgimento. Con il Jova Summer Party, l’artista riabbraccerà la Sicilia portando sull’isola tutta l’energia del suo nuovo viaggio musicale: un doppio appuntamento a Palermo che si inserisce nel percorso de “L’Arca di Lorè”, la grande festa itinerante che attraversa l’Italia tra musica, racconto e condivisione collettiva. Il viaggio del Jova Summer Party, prodotto e organizzato da Trident Concerts e partito poche settimane fa con i live australiani a Brisbane e al WOMAD Festival di Adelaide, salperà il 7 agosto dalla Sardegna e proseguirà in Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Sette città soltanto per un viaggio live che diventa racconto, festa in movimento, fino ad arrivare a Jova al Massimo, al Circo Massimo con un doppio appuntamento pensato come una grande celebrazione collettiva di musica, ritmo e libertà.

Tra una tappa e l’altra, il viaggio continua anche lontano dal palco. Con il JovaGiro, Lorenzo attraversa l’Italia in bicicletta, portando lo spirito del tour sulle strade e rilanciando un’idea di spostamento come incontro, tempo condiviso e attenzione al territorio. Dopo il debutto di Olbia sarà proprio Montesilvano la prima tappa del tour ad essere raggiunta in bici. E la partenza è fissata da Roma, che sarà anche l’approdo finale del tour. A fare da colonna sonora a questo percorso le grandi hit di Lorenzo e Niuiorcherubini, il nuovo travolgente album pubblicato a sorpresa lo scorso novembre. Scritto in sei giorni a New York, il disco nasce da un’urgenza creativa e accompagna il live come materia aperta, pronta a cambiare forma sera dopo sera. La genesi dell’album è raccontata anche in JOVAYORK – La musica dell’anima, lo speciale making of prodotto da Soleluna e trasmesso in prima visione il 12 gennaio su Sky Uno e Sky Documentaries. Cinquantatré minuti che restituiscono il contesto, il processo e il tempo della creazione.

“Sono un fan della Sicilia, ho molti amici qui, e sono dell’avviso che l’Europa, come idea culturale, sociale, politica, debba guardare al Mediterraneo come suo centro solare”, aveva dichiarato l’artista. “Quando parliamo d’Europa guardiamo verso Nord, invece il cuore dell’Europa non può fare a meno della sua radice profonda che è il Mediterraneo. Voi che studiate a Palermo, non state studiando nella periferia dell’Europa, ma nel suo cuore culturale”. Su Mimmo Cuticchio, anche lui presente: “E’ un mito, una delle facce più belle al mondo, una faccia senza tempo. Potresti venire dal futuro. Con una faccia così puoi fare di tutto”. Infine, un invito ai più giovani: “Penso che sia importante che sappiate che senza fatica non si ottiene nulla. Parlo della fatica come gioia, della fatica che vi scegliete”.

“Prima mi hanno fatto commendatore, ora mi danno la medaglia della città di Palermo, il prossimo passo è che faccio il presidente della Repubblica. Meglio di no, sarei pessimo”, ha aggiunto.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).