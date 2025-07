Iv, Renzi vuole il campo riformista e progressista: in città i suoi lontani dal "modello Gela"

Renzi, a Genova, ha citato la "tenda riformista" sotto la quale far confluire non solo i progressisti ma anche gli scontenti del centrodestra. In città, i suoi esponenti rimangono freddi davanti al "modello Gela"

Gela. Il leader non si tira indietro e anche ieri, durante i lavori dell'assemblea nazionale di Italia Viva, a Genova, è tornato a rivendicare, politicamente, il campo progressista e di centrosinistra, come accaduto con il "modello" della città ligure, che ha dato la vittoria al sindaco civico Silvia Salis ma con il sostegno dell'intero fronte progressista, composto da Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Azione. Di fatto o quasi, lo stesso schema che un anno fa ha portato il sindaco Di Stefano, a sua volta civico e fuori dai partiti, a prendersi il municipio, a conclusione del ballottaggio e con l'appoggio di pentastellati, democratici, civici, calendiani, autonomisti, comunisti ed esponenti di "Sud chiama nord". I renziani non c'erano perché scelsero di stare con l'ingegnere Grazia Cosentino, battuta al ballottaggio dal "modello Gela". L'antinomia locale, almeno per Italia Viva, è comunque destinata a proseguire. Il gruppo rimane all'opposizione del sindaco Di Stefano. Non un muro contro muro, dato che alle provinciali i renziani si sono collocati con il primo cittadino gelese, favorendo l'arrivo di una delle aree civiche. Sicuramente, a oggi, non si rivedono nella giunta né sono in trattativa per farvi parte. C'è una sorta di "calma piatta". Il sindaco, concentrato sul bilancio e su ulteriori passaggi amministrativi, non si azzarda a toccare il tasto politico (già una parte del Pd segni di insofferenza ne ha fatti trapelare) e a loro volta i renziani non sembrano avere la fregola di governare. "Per noi, non cambia niente - dice il consigliere comunale di Iv Alberto Zappietro - rimaniamo all'opposizione. Certamente, capisco che ci sono difficoltà oggettive in municipio però almeno il bilancio me lo sarei aspettato. Lo hanno posto tra le priorità ma non si è visto nulla. I cantieri avviati vanno bene ma non dimentichiamo che la fase dei progetti non è riconducibile a questa amministrazione comunale". Renzi, a Genova, ha citato la "tenda riformista" sotto la quale far confluire non solo i progressisti ma anche gli scontenti del centrodestra. In città, i suoi esponenti rimangono freddi davanti al "modello Gela".