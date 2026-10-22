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Italia-Spagna, stop ai controlli alle frontiere

ROMA (ITALPRESS) - "I Ministri dell'Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all'incontro avvenuto a margi...

A cura di Redazione Redazione
22 ottobre 2026 12:00
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Italia-Spagna, stop ai controlli alle frontiere -
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ROMA (ITALPRESS) - "I Ministri dell'Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all'incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i Premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente". Lo rende noto un comunicato del Viminale.

La decisione, "maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen".

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 22 ottobre 2026

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