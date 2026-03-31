ITA Airways entra in Star Alliance, Eberhart “Passo decisivo per nostra crescita”

ROMA (ITALPRESS) - ITA Airways entra a far parte di Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. A partire dal 1° aprile, ITA Airways sarà pienamente integrata nel network global...

ROMA (ITALPRESS) - ITA Airways entra a far parte di Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo. A partire dal 1° aprile, ITA Airways sarà pienamente integrata nel network globale dell'Alleanza, collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e l'aeroporto di Milano Linate, serviti complessivamente da 17 compagnie partner di Star Alliance, con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. "Sono lieto, a nome dei nostri membri, di accogliere ITA Airways come 26° compagnia aerea di Star Alliance. Questo risultato è frutto di un impegno mirato e collaborativo verso l'integrazione. Con l'ingresso di ITA Airways, non solo ampliamo il nostro network globale, ma miglioriamo l'esperienza di viaggio dei nostri clienti su più compagnie, grazie all'accesso alla più ampia rete di lounge aeroportuali al mondo, a maggiori benefici nei programmi loyalty, e altri servizi come il tracciamento bagagli - tutti pensati per arricchire ogni fase del viaggio", ha detto l'Amministratore Delegato di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ingresso di ITA Airways nell'Alleanza.

Grazie al network dell'Alleanza i clienti potranno usufruire del check-in unico, del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e dell'accesso alle lounge Star Alliance.

Per Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, "l'ingresso in Star Alliance rappresenta un traguardo storico e un passo decisivo nella nostra crescita. Entrando a far parte della più grande e consolidata rete globale di compagnie aeree, ampliamo significativamente la nostra presenza internazionale, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio più fluida, coerente e di alta qualità, con accesso a oltre 1.150 destinazioni, connessioni più efficienti, servizi integrati e un'offerta premium rafforzata", spiega.

Allo stesso tempo, "portiamo in Star Alliance la nostra distintiva identità italiana, arricchendo l'Alleanza e rafforzando il ruolo di ITA Airways nel connettere l'Italia al mondo, combinando standard globali di eccellenza con il calore e l'eleganza che definiscono il modo italiano di volare", conclude.

L'ingresso di ITA Airways nell'Alleanza è stato supportato da Lufthansa, e i team di esperti delle compagnie del Gruppo hanno guidato un intenso programma di integrazione negli ultimi mesi.

Per Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer del Gruppo Lufthansa, "l'adesione a Star Alliance è resa possibile solo grazie all'impegno e alla stretta collaborazione dei team dedicati di ITA Airways, del Gruppo Lufthansa e di Star Alliance. Siamo lieti di presentare ITA Airways come compagnia hub a pieno titolo all'interno del Gruppo Lufthansa e dell'Alleanza, ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri in Europa e nel mondo. Insieme, ITA Airways e il Gruppo Lufthansa stanno realizzando una partnership di valore condiviso che porterà benefici ai nostri clienti, ai nostri partner e all'intero ecosistema Star Alliance", ha sottolineato.

ITA Airways, con i suoi oltre 16 milioni di passeggeri trasportati all'anno, aggiunge più di 350 voli giornalieri al network dell'Alleanza, con una forte presenza domestica e regionale. L'ingresso amplia le opzioni di viaggio in Italia e in Europa, migliorando la connettività tra l'Europa meridionale e i principali mercati internazionali. Grazie all'ingresso nell'Alleanza, gli aventi diritto potranno inoltre beneficiare di servizi prioritari, accedere alle lounge dell'Alleanza e usufruire del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà, inclusa la possibilità di accumulare e riscattare miglia. I clienti Star Alliance Gold potranno inoltre accedere alle lounge ITA Airways a Roma, Milano e Catania. Con l'ingresso di ITA Airways, Star Alliance si compone ora di 26 compagnie aeree, offrendo oltre 17.500 voli giornalieri su una rete globale che copre più di 190 paesi.

- Foto xi2/Italpress -

(ITALPRESS).