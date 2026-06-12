Ispettorato lavoro e Nas nella sede 118 in ospedale

Gli accertamenti concernono, a quanto pare, l'idoneità della struttura che ospita mezzi e personale 118, in ospedale

Gela. Le difficoltà non mancano, come abbiamo riferito ieri, neanche per gli operatori del servizio 118, costretti da alcuni giorni ad effettuare gli interventi di emergenza con un'unica ambulanza, data l'indisponibilità per un guasto del secondo mezzo. Questa mattina, nei locali che ospitano il 118 in ospedale sono arrivati operatori dell'ispettorato del lavoro e carabinieri del Nas. Gli accertamenti concernono, a quanto pare, l'idoneità della struttura che ospita mezzi e personale 118. Il trasferimento nella nuova sede, affidata in comodato gratuito dall'amministrazione comunale, non è ancora stato effettuato. Da tempo, il personale del 118 lamenta l'inidoneità dell'attuale sede, in ospedale.