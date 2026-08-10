Isole minori, sospesi gli aumenti sui collegamenti marittimi

PALERMO (ITALPRESS) – Sospesi con effetto immediato gli aumenti tariffari applicati ai collegamenti con le isole minori siciliane. La decisione è stata assunta da SNS, Liberty Lines e Caronte & Tourist Isole Minori al termine di un incontro con l’assessor

PALERMO (ITALPRESS) – Sospesi con effetto immediato gli aumenti tariffari applicati ai collegamenti con le isole minori siciliane. La decisione è stata assunta da SNS, Liberty Lines e Caronte & Tourist Isole Minori al termine di un incontro con l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, convocato su mandato del presidente della Regione Siciliana, per affrontare le criticità del trasporto pubblico locale marittimo.

“Si è svolta oggi, su invito dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti e su mandato del Presidente della Regione Siciliana – si legge in una nota della Società di Navigazione Siciliana -, un’approfondita riunione dedicata alle principali problematiche del trasporto pubblico locale marittimo, con particolare riferimento agli aumenti tariffari frutto del perdurante aumento del costo del carburante che la SNS ha dovuto applicare in attuazione della vigente Convenzione statale”.

“Al termine di un articolato confronto – sottolinea la nota -, il Governo regionale ha preso atto dell’urgenza di definire quanto di propria competenza nell’ambito della procedura di riequilibrio della Convenzione SNS, avviata nel marzo 2025, nonché della necessità di individuare modalità operative più rapide per il riconoscimento, secondo quanto già previsto contrattualmente, delle eventuali sottocompensazioni relative ai servizi integrativi regionali”.

“Particolare attenzione – prosegue la nota – è stata inoltre dedicata alla possibilità di individuare e attuare – in tempi brevi e con il coinvolgimento di tutte le parti in causa -soluzioni alternative agli aumenti tariffari già introdotti, come detto, per far fronte all’imprevisto incremento del costo dei combustibili. In questa prospettiva è stata condivisa l’opportunità di procedere a un’ottimizzazione degli assetti operativi dei collegamenti nei settori Pelagie e Pantelleria, resa possibile dall’entrata in servizio della nuova nave di grande capacità Costanza Prima di Sicilia. Allo studio una nuova configurazione che, tra l’altro, possa consentire di destinare alla linea di Pantelleria naviglio di maggiore capacità, dando così risposta alle reiterate richieste formulate dall’Amministrazione comunale e assicurando, al contempo, un più efficiente utilizzo della flotta”.

“Alla luce del percorso individuato nel corso dell’incontro, SNS, Liberty Lines e Caronte & Tourist Isole Minori hanno deciso di sospendere con effetto immediato gli aumenti tariffari già applicati, proprio al fine di consentire alle parti di definire e rendere concretamente operative, in tempi coerenti con le esigenze rappresentate, le misure alternative esaminate. Le società hanno infine espresso apprezzamento per l’impegno del Presidente della Regione Siciliana e del Governo regionale, confidando che il confronto avviato possa rapidamente tradursi nelle soluzioni operative condivise, a tutela degli utenti e della continuità e sostenibilità dei collegamenti con le isole minori”, conclude la nota.

SCHIFANI “PRIMO RISULTATO CONCRETO”

“La sospensione immediata degli aumenti tariffari è un primo risultato concreto del confronto che il governo regionale ha fortemente voluto con le compagnie di navigazione. Non potevamo accettare che l’aumento dei costi venisse scaricato automaticamente sui siciliani, sulle imprese e sulle comunità delle isole minori. Per questo ho già convocato per domani una seduta straordinaria della Giunta regionale, per adottare gli atti necessari e accelerare l’individuazione di soluzioni alternative. Vogliamo contribuire a risolvere anche questa criticità, garantendo tariffe sostenibili, servizi efficienti e continuità territoriale”. E’ quanto sottolinea in una nota il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Va chiarito – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò – che gli aumenti adesso sospesi riguardavano esclusivamente i collegamenti regolati dalla convenzione statale e non quelli di competenza regionale. Su questi ultimi, dall’insediamento del governo Schifani, quasi quattro anni fa, non è stato applicato alcun aumento tariffario. Adesso la Regione sta mettendo in campo ogni soluzione possibile per contribuire a superare anche la problematica relativa ai collegamenti della convenzione nazionale, tutelando cittadini, imprese e comunità delle isole minori”.

-Foto IPA Agency-

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