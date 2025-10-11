Ismaele La Vardera “Sono sotto scorta, non arretro di un millimetro”

A denunciarlo sui social è il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera

PALERMO (ITALPRESS) – “Amici non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato, ma questo purtroppo è”. A denunciarlo sui social è il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera. “Ieri il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica composto dai vertici delle forze dell’ordine, ha disposto una scorta che seguirà di fatto la mia vita su tutto il territorio nazionale, lo so, è complicato immaginare una quotidianità così – aggiunge -. Faccio fatica a mettere in fila i pensieri, ne prendo atto. Ammetto che mentalmente non è facile. Mi spiace solo per il pensiero e le preoccupazioni che sto dando ai miei cari”. “Questo – assicura La Vardera – non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro. lo devo nel rispetto del mandato che mi avete affidato. So che mi starete vicini, ora più che mai. Vi abbraccio, Isma”.

