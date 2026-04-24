Irti, "non escludo un'adesione a Gela Nova ma per ora sono nella Dc"

La porta rimane aperta verso l'esperienza post-Dc

Gela. Non esclude il si al gruppo di "Gela Nova" ma allo stesso tempo non accelera. Il consigliere comunale Armando Irti, come abbiamo riportato già settimane addietro, non disdegna il progetto fuori dalla Dc ma attualmente si sente ancora un esponente del partito. "La mia posizione, in qualità di capogruppo della Nuova Dc rimane ferma. Ciò posto, i valori fondanti della Democrazia Cristiana, per il mio modesto parere, non possono solo ridursi alle convenienze politiche o alla dipendenza da un leader, seppur la figura di quest’ultimo sia importante, ma appunto, non imprescindibile". La porta rimane aperta verso l'esperienza post-Dc. "Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nostro leader sono personali e abbiamo fiducia nella magistratura quand’anche ne debba eventualmente corrispondere con le privazioni previste della legge. Quanto detto quindi individua la mia propensione al rispetto dei valori in cui credo, che rimangono sempre punto di riferimento, anche qualora la mia adesione al movimento possa accadere e possa essere dichiarata. Non escludo quindi un eventuale adesione al movimento fondato dall’amico Enzo Cascino, specie perché i valori che avvalorano la nostra amicizia sono comuni a entrambi, ma è ancora tutto da decidere", conclude Irti.