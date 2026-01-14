"Irregolarità amministrative", controlli Nas in casa di riposo: sospesa iscrizione all'albo comunale

I carabinieri hanno dato comunicazione agli uffici comunali

Gela. I controlli dei carabinieri del Nas di Ragusa sono stati condotti nei primi giorni del nuovo anno, in una struttura per anziani autosufficienti, nella zona di via Venezia. Sono state riscontrate anomalie soprattutto di tipo "funzionale-amministrativo". I carabinieri hanno dato comunicazione agli uffici comunali, richiedendo di disporre la sospensione dell'attività nella struttura. A Palazzo di Città, il settore servizi sociali ha emesso un provvedimento che sospende per novanta giorni, a partire dal prossimo 1 febbraio, l'iscrizione all'albo comunale. Se i referenti della struttura dovessero adempiere prima di quella data alle prescrizioni dettate dai Nas, allora la sospensione potrebbe essere evitata. Le condizioni igienico-sanitarie, invece, sono stati ritenute "sufficienti". La struttura è autorizzata per un totale di venti ospiti. Una comunicazione è stata inoltrata ai responsabili della società titolare della casa di riposo e al proprietario dell'immobile al cui interno è attiva.