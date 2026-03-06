Iran, Trump “Invasione di terra sarebbe una perdita di tempo”

A cura di Redazione 06 marzo 2026 09:30

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Vogliamo entrare e ripulire tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune persone che penso farebbero un buon lavoro". Così il presidente degli Stati UBNiti Donald Trump, in un'intervista alla Nbc News. Alla domanda su chi guiderà l'Iran in futuro, Trump ha risposto: "Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi vorrei", aggiungendo di essere "solo un pò sarcastico quando lo dico". Quanto alla possibilità di un'invasione di terra da parte delle forze americane e israeliane, Trump l'ha definita un "commento sprecato", lasciando intendere che l'invasione non è qualcosa a cui sta pensando in questo momento. "E' una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere", ha aggiunto. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency-