Iran, Schlein “L’Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d'accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni d...

07 marzo 2026 19:55
ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d'accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni del regime iraniano però bisogna chiedere anche a Trump e Netanyahu di fermarsi e di tornare alla via negoziale e anche insistere per far liberare tutti i prigionieri politici del regime". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in una intervista al Tg2.

