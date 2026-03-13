Iran, Hegseth “Distrutta la capacità di costruire missili balistici”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il nostro piano è quello di sconfiggere, distruggere e neutralizzare tutte le loro capacità militari significative a un ritmo mai visto prima. Ma non si tratta...

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il nostro piano è quello di sconfiggere, distruggere e neutralizzare tutte le loro capacità militari significative a un ritmo mai visto prima. Ma non si tratta solo del fatto che l'Iran non abbia un'aviazione funzionante, o che la sua intera marina sia affondata nel Golfo Persico, o che la sua forza missilistica si stia riducendo di giorno in giorno". Lo afferma il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth.

"Ancor più importante, non possiede - e molto presto non possiederà - tutte le aziende del settore della difesa. Ad esempio, da due giorni, l'intera capacità produttiva iraniana di missili balistici - ogni azienda che costruisce ogni singolo componente di questi missili - è stata di fatto neutralizzata - prosegue -. Edifici, complessi e linee di produzione distrutti in tutto l'Iran. Quindi stiamo abbattendo e distruggendo i missili che hanno ancora in magazzino, ma soprattutto ci stiamo assicurando che non abbiano la capacità di produrne altri. Le loro linee di produzione, i loro impianti militari, i loro centri di innovazione per la difesa: sconfitti".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).