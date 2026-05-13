Quotidiano di Gela

Iran, Crosetto “Nessuna missione a Hormuz senza vera tregua”

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo qui, oggi, per chiedere di autorizzare una nuova missione militare, che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del parlamento,...

A cura di Redazione Redazione
13 maggio 2026 09:00
Iran, Crosetto “Nessuna missione a Hormuz senza vera tregua” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo qui, oggi, per chiedere di autorizzare una nuova missione militare, che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del parlamento, nè un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito. Ci muoviamo all'interno delle prerogative attribuite al ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere".

Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite Esteri e Difesa camera e la commissione Esteri e Difesa del senato. "Oggi - prosegue -40 paesi stanno valutando di contribuire a rendere lo stretto di Hormuz, libero e percorribile, appena le condizioni lo permetteranno. Ben 24 di questi paesi, hanno già manifestato la loro disponibilità di partecipare con assetti altamente specializzati utili, ad esempio, a rimuovere le mine, in quel tratto di mare di cui nessuno conosce la localizzazione, neanche gli stessi iraniani".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela