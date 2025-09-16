Io Canto Family: emozione e orgoglio gelese con Ester e Giuseppe Scerra

Una sfida intensa e combattuta, che ha visto prevalere gli avversari e decretato l’eliminazione dei due artisti gelesi.

Gela. Una serata speciale su Canale 5 ha visto protagonisti due artisti d’eccezione: Ester e Giuseppe Scerra, padre e figlia di Gela, che hanno portato sul palco di Io Canto Family non solo talento e passione, ma anche una storia familiare fatta di musica, unione e valori condivisi.

La loro partecipazione non è stata soltanto una sfida personale, ma un evento che ha coinvolto un’intera comunità. La grande famiglia Scerra, insieme ai parrocchiani, ai colleghi, ai compagni di scuola, agli amici e a tutta la città di Gela, si è stretta intorno a loro con entusiasmo e orgoglio, seguendoli e sostenendoli passo dopo passo in questa avventura televisiva.

Accompagnati dal loro coach Ermal Meta, Ester e Giuseppe hanno interpretato con intensità Cuori a sonagli. Hanno poi emozionato il pubblico portando sul palco anche Per due come noi, il brano di Olly e Angelina Mango, che già durante l’estate gelese avevano proposto e condiviso con la loro comunità.

A condurre la serata è stata Michelle Hunziker, mentre la giuria, composta da Noemi e Patty Pravo, ha seguito con attenzione e partecipazione ogni esibizione. Un dettaglio che ha reso ancora più significativa la performance è stato il fatto che Giuseppe Scerra fosse l’unico papà a partecipare a questa puntata, sottolineando la bellezza del legame generazionale che la musica riesce a rafforzare.

Il loro percorso, tuttavia, si è interrotto nel momento del confronto diretto con un’altra coppia, anch’essa seguita da Ermal Meta come coach. Una sfida intensa e combattuta, che ha visto prevalere gli avversari e decretato l’eliminazione dei due artisti gelesi.

Per Gela e per chi li conosce da vicino, quella di Ester e Giuseppe non è stata solo un’apparizione televisiva, ma un’occasione per dimostrare quanto la musica possa unire le persone e trasformare un sogno in un’esperienza collettiva.