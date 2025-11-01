Investita da un’auto nel Catanese, muore una donna di 63 anni

ACI CASTELLO (ITALPRESS) & Una donna di 63 anni ha perso la vita questa mattina, investita da un& mentre attraversava la carreggiata, sulla Strada Statale 114, all& dell& per Aci Castello, nel Catanese. Sul

ACI CASTELLO (ITALPRESS) – Una donna di 63 anni ha perso la vita questa mattina, investita da un‘automobile mentre attraversava la carreggiata, sulla Strada Statale 114, all’altezza dell’innesto per Aci Castello, nel Catanese. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione. Assieme a loro anche gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).