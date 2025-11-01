Investita da un’auto nel Catanese, muore una donna di 63 anni
A cura di Redazione
01 novembre 2025 11:50
ACI CASTELLO (ITALPRESS) – Una donna di 63 anni ha perso la vita questa mattina, investita da un‘automobile mentre attraversava la carreggiata, sulla Strada Statale 114, all’altezza dell’innesto per Aci Castello, nel Catanese. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione. Assieme a loro anche gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA