Investimenti sul gas, non solo "Argo-Cassiopea": partite attività preliminari per il pozzo "Gemini 1"

Gela. Il progetto per il gas non si limita all'investimento, consistente, per “Argo-Cassiopea”, da poco andato a regime. Si tratta di una rete più vasta che Eni vuole concentrare lungo la costa locale. Così, stanno per partire le attività preliminari per la messa in produzione del pozzo, a mare, denominato “Gemini 1”. La capitaneria di porto di Licata ha autorizzato una società specializzata che effettuerà, fino al prossimo agosto, interventi e monitoraggi finalizzati al “survey geofisico”, concentrato sul corridoio di posa della condotta che dovrà collegare il campo “Gemini” alle infrastrutture sottomarine. E' una prospettiva, per ulteriori fonti da gas, che rientra nella stessa istanza di concessione che venne avanzata per “Argo-Cassiopea”. “Gemini 1” è ubicato lungo le acque principalmente della costa licatese. Ci sono, da progetto, installazioni di “facilities” previste in aree gelesi, dove è già da anni collocato il green stream, che invece trasporta il gas dalle coste del nord Africa a quelle locali. Mentre i sindaci Di Stefano, Balsamo e Zuccalà, rispettivamente per i Comuni di Gela, Licata e Butera, vogliono avere un quadro preciso dell'ammontare delle royalties previsto già da quest'anno per la produzione di “Argo-Cassiopea”, Eni si muove pure su altri fronti, con il pozzo “Gemini 1”, sempre per rafforzare la ricerca di gas in mare. L'area locale si conferma un target ancora di interesse, proprio per le estrazioni offshore.