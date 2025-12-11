Investimenti Eni, prime interlocuzioni tra sindacati e management: "Essenziale garantire indotto"

Il confronto andrà avanti e al polo industriale, con i relativi investimenti da programmare, guarda con molta attenzione anche l'amministrazione comunale

Gela. E' stato un primo incontro, al quale ne seguiranno altri, soprattutto da dedicare al tema del futuro dell'indotto della bioraffineria Eni. Ieri, i confederali di Cgil, Cisl e Uil, Rosanna Moncada, Carmela Petralia e Salvatore Guttilla, e i segretari di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec, Rosario Catalano, Carmelo Tandurella e Maurizio Castania, hanno avuto modo di interfacciarsi con il presidente della bioraffineria Luca Alburno. La richiesta ufficiale avanzata dalle delegazioni sindacali puntava, da subito, a fare un excursus sui progetti che la multinazionale intende mettere in campo per il sito locale, pure nel lungo periodo. Quello di ieri, però, era un tavolo al quale mancavano diversi referenti manageriali delle altre società di Eni, attive sul territorio. Così, il presidente Alburno e le organizzazioni sindacali hanno fatto il punto, in via generale, in attesa di approfondimenti su tutto il fronte Eni che opera nel sito locale. Per i sindacati, è evidente che servano nuovi investimenti e si debba percorrere la strada che conduce alla concretizzazione del programma di decommissioning e di bonifica. Con i cantieri conclusi per “Argo-Cassiopea” e per il sistema biojet, la sfera occupazionale, con in testa quella dell'indotto, non può dirsi garantita. Ci sono casi importanti da affrontare e risolvere, come le vicende Medi group e Riva&Mariani, che rimangono fronti delicati e da non sottovalutare. Il presidente Alburno ha aperto al confronto e novità sui casi aperti nell'indotto potrebbero arrivare entro fine anno. Per i segretari confederali e di categoria, è essenziale non abbassare l'attenzione e non porre condizioni che potrebbero determinare crisi occupazionali, in primis nell'indotto, che nessuno auspica. Il confronto andrà avanti e al polo industriale, con i relativi investimenti da programmare, guarda con molta attenzione anche l'amministrazione comunale.