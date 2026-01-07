Investimenti, Donegani: "Monotematico è un primo momento serve però un tavolo regionale permanente"
Secondo il segretario regionale di “PeR” Miguel Donegani, può essere un primo capitolo ma non quello decisivo
Gela. Lunedì prossimo, come abbiamo riferito, è in programma il consiglio comunale monotematico, convocato per fare il punto sugli investimenti nel territorio, soprattutto rispetto ai programmi di Eni. I dem hanno voluto un confronto pubblico. Secondo il segretario regionale di “PeR” Miguel Donegani, può essere un primo capitolo ma non quello decisivo. “Di fronte a una crisi che rischia di avere gravi ricadute occupazionali e sociali, la priorità deve essere una sola: tutelare tutti i posti di lavoro, diretti e dell’indotto, garantendo continuità occupazionale e strumenti di sostegno al reddito. Un consiglio comunale monotematico può rappresentare un momento di attenzione politica ma da solo rischia di incidere poco. Le decisioni su politiche industriali, investimenti, riconversioni e risorse economiche si assumono a livello regionale e nazionale. E' lì che questa vertenza deve essere portata con determinazione”, dice. L'esponente di “PeR” e “Controcorrente” avanza la richiesta di “un tavolo regionale”. “Per questo è necessario promuovere l’istituzione di un tavolo permanente regionale, con il coinvolgimento del governo nazionale, dei ministeri competenti, della Regione, delle aziende e delle organizzazioni sindacali. Il Comune deve svolgere un ruolo di impulso e raccordo ma non può essere lasciato solo di fronte a una crisi che supera le sue competenze. Accanto alla gestione dell’emergenza, serve avviare un vero piano industriale, con investimenti certi, tempi definiti e ricadute occupazionali misurabili. Transizione e innovazione devono diventare un’opportunità di rilancio, non l’ennesima penalizzazione per il territorio. Difendere il lavoro significa esercitare una pressione istituzionale costante e portare questa battaglia nelle sedi dove si assumono le decisioni reali, con serietà e responsabilità”, conclude.