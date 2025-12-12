"Investimenti da rilanciare e infrastrutture vere", Ugl a confronto nel consiglio provinciale

Investimenti, area di crisi e infrastrutture, saranno al centro della disamina

Gela. Investimenti, infrastrutture, servizi e uno sviluppo economico che sul territorio spesso latita. Saranno tutti temi al centro del dibattito previsto per lunedì 15 dicembre, dalle ore 18, quando si terrà il consiglio provinciale dell'Ugl Caltanissetta, in programma in città, nella sede sindacale di via San Nicola 76. “E' essenziale non perdere di vista i punti principali per un territorio provinciale che deve ancora fare tanti passi in avanti – dice il segretario confederale Ugl Andrea Alario – così, valuteremo la situazione attuale dell'area di crisi di Gela e del polo industriale Eni. Non dimentichiamo certamente le infrastrutture primarie, nell'entroterra ormai obsolete. I collegamenti viari devono essere un perno per ripartire. Vogliamo discutere della condizione attuale della zona industriale di Caltanissetta e ancora del percorso di ripresa della Ghelas. La sanità è un altro capitolo che va sempre posto come elemento nel confronto istituzionale. Serve una sanità migliore che garantisca il diritto alla salute dei cittadini, a Gela così come nel Vallone, passando dai centri più piccoli”. Ai lavori del consiglio provinciale prenderà parte il segretario regionale Ugl Carmelo Giuffrida e saranno presenti tutti i segretari generali delle province siciliane.

In foto il segretario regionale Giuffrida è quello confederale Caltanissetta Alario