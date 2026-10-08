Intesa Sanpaolo, Messina “Restituiremo ai territori 100 mln in minori costi”

MILANO (ITALPRESS) - "Il nostro Paese è reso vitale da piccoli imprenditori che trasmettono tra diverse generazioni il saper fare italiano e arricchiscono le filiere produttive. Dobbiamo tutelare ques...

MILANO (ITALPRESS) - "Il nostro Paese è reso vitale da piccoli imprenditori che trasmettono tra diverse generazioni il saper fare italiano e arricchiscono le filiere produttive. Dobbiamo tutelare questo patrimonio e dobbiamo farlo insieme al mondo associativo, da sempre interlocutore decisivo per le nostre iniziative. Il nostro patto strategico con Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato vuole favorire sviluppo, competitività e innovazione: lo faremo con 20 miliardi di nuovo credito e con le nostre nuove misure annunciate oggi. La Banca infatti si farà carico degli interessi sulla prima rata dei nuovi prestiti e su quelle a fine 2027 e fine 2028 con un risparmio stimato di 600 euro per ogni impresa, mentre l'azzeramento delle commissioni per pagamenti POS inferiori a 20 euro consentirà a ciascun esercente risparmi per 450 euro". Lo ha detto Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, a margine dell'incontro dedicato alle piccole imprese a Milano durante il quale è stato presentato il piano da 20 miliardi di euro per nuovi finanziamenti in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione.

"In questo modo contribuiremo all'economia dei territori restituendo circa 100 milioni di euro in termini di minori costi, nell'arco di 14 mesi - ha aggiunto Messina -. Il nostro impegno e la nostra presenza capillare vogliono così contribuire allo slancio delle piccole imprese di commercio, turismo e artigianato, per affrontare con una visione di lungo periodo le fasi più complesse dello scenario economico".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).