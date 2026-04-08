Interventi per il "Mattei", più sicurezza lungo via Venezia: opposizione anche su crisi delle attività commerciali

Ieri sera le richieste dell'opposizione question time

Gela. Gli interventi per adeguare le condizioni della struttura del “Mattei”, a Macchitella, ma anche quelli per regolare il traffico e aumentare la sicurezza lungo via Venezia e ancora le iniziative per il rilancio economico, partendo dalle attività commerciali. Nel corso della seduta di question time di ieri sera, l'amministrazione comunale, attraverso l'assessore Luigi Di Dio, su interrogazione del consigliere comunale Iv Alberto Zappietro, ha indicato che per il “Mattei” è previsto un progetto da circa 125 mila euro, per adeguare gli spogliatoi e rendere “più dignitoso” l'impianto. Zappietro ha insistito per un preciso cronoprogramma. L'assessore Simone Morgana, intervenendo sull'interrogazione del consigliere Antonella Di Benedetto, ha illustrato gli interventi previsti lungo via Venezia, principalmente a garanzia di chi si muove a piedi e senza una visione meramente “autocentrica”. L'assessore Filippo Franzone, infine, sulla base dell'interrogazione della meloniana Sara Cavallo, che ha ripreso l'allarme lanciato da Confcommercio e Fipe, ha ammesso che ci sono chiaramente fasi di difficoltà per tante attività commerciali cittadine. Ha però richiamato le iniziative organizzate in centro storico e la volontà di tutelare prodotti tipici, come il pane di Gela. Allo stesso modo, ha confermato che l'amministrazione comunale non ha mai chiuso al dialogo con le organizzazioni datoriali.