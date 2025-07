Interventi e manutenzioni nelle scuole, ok fondi: M5s, "grazie a iniziativa Di Paola"

I fondi autorizzati dalla Regione

Gela. L’anno scolastico 2025-2026 inizierà con istituti scolastici migliorati da un punto di vista strutturale e di efficientamento energetico. Sono stati stanziati 196mila euro dalla Regione, attraverso un emendamento del M5s Sicilia nella variazione di bilancio 2024. Oggi è stato pubblicato da parte della Regione il decreto di finanziamento grazie al quale possono finalmente partire gli interventi per 196 mila euro. Tra gli interventi, la manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio palestra del Plesso

scolastico “Don Milani"; gli interventi di fornitura e installazione impianti di climatizzazione estiva-invernale a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “San Francesco – Capuana”– Plesso “Paolo Emiliano Giudice” (Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado); interventi di fornitura e installazione di ventilconvettori a favore dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” Gela (CL): - Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” – via Caviaga 6 - Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” – via Pandino 4 - Scuola Primaria “Gianni Rodari” – via Caviaga 4 .

"Il gruppo consiliare M5s ringrazia il nostro deputato Nuccio Di Paola e conferma per l’ennesima volta l’attenzione e l'impegno costante verso l'edilizia scolastica e la sicurezza degli studenti. I fondi regionali sono fondamentali per il nostro Comune che nonostante il dissesto può procedere a fare questi interventi attesi da tempo. Un plauso va anche agli uffici comunali e a tutta l'amministrazione che hanno trasmesso tutta la documentazione necessaria all'avvio dei cantieri. Procediamo passo dopo passo a restituire normalità alla nostra città", fanno sapere i consiglieri comunali M5s.