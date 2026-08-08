Interventi e lavori nelle aree locali ex Asi, sindaco sollecita Irsap: ci sono troppi ritardi

Sono principalmente lavori di manutenzione e adeguamento delle strade e delle aree interne alla zona di contrada Brucazzi a essere finiti sotto la lente di ingrandimento

Gela. Nonostante i finanziamenti già autorizzati, gli interventi di adeguamento e manutenzione sono in ritardo. Per queste ragioni, il sindaco Terenziano Di Stefano, con una nota ufficiale, negli scorsi giorni ha sollecitato l'Irsap a provvedere su una serie di interventi e lavori che sono in capo proprio all'ente che ha preso il posto dell'ex Asi nella gestione dell'area industriale locale. L'elenco dei ritardi è piuttosto ampio e il sindaco ha effettuato una verifica più accurata, riscontrando appunto che diversi interventi non sono mai partiti, almeno fino a oggi. Chiaramente, anche la Regione chiede spiegazioni circa la stasi che si è fatta piuttosto preoccupante. Sono principalmente lavori di manutenzione e adeguamento delle strade e delle aree interne alla zona di contrada Brucazzi a essere finiti sotto la lente di ingrandimento.