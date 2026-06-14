"Interrogazione su caso royalties", dem: "Destra in silenzio anche su sanità e Timpazzo"

Dalle royalties si dipana inoltre una critica forte verso il centrodestra, che tocca settori delicati, dall'emergenza sanità al caso di Timpazzo

Gela. Un'interrogazione urgente in Regione sul caso, del quale abbiamo riferito, della decurtazione delle royalties per le estrazioni dai campi gas “Argo-Cassiopea”. I dem sostengono la linea del sindaco Terenziano Di Stefano, fortemente critico verso la diminuzione delle somme dovute alla città per le estrazioni in mare. “Siamo molto preoccupati per la situazione attuale riguardante le royalties del progetto “Argo-Cassiopea”, che ci appare inaccettabile. È inaccettabile che la Regione continui a trascurare gli interessi dei gelesi, privandoli di quanto spetta loro. Attraverso il nostro gruppo parlamentare all'Ars, stiamo già preparando un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza su questa questione cruciale. Tuttavia – fanno sapere dal partito locale - non escludiamo di intraprendere ulteriori azioni anche a livello nazionale, qualora la situazione non dovesse migliorare. Il governo Schifani, ormai al capolinea, continua a dimostrare la sua mancanza di visione per il futuro della Sicilia e di Gela, in particolare. Siamo al fianco del nostro sindaco in ogni azione che vorrà intraprendere per tutelare gli interessi della nostra comunità”. Dalle royalties si dipana inoltre una critica forte verso il centrodestra, che tocca settori delicati, dall'emergenza sanità al caso di Timpazzo. “Condanniamo fermamente la destra, che appare distratta dalle indagini che la coinvolgono e dalla sconfitta evidente nelle ultime amministrative. Questo disinteresse nei confronti della nostra città e del suo territorio è inaccettabile. La pazienza della nostra comunità è al limite e le problematiche che spaziano dalla sanità al degrado della Srr richiedono risposte concrete. Il silenzio imbarazzante delle forze di destra – continuano i dem - insieme alla miseria data per le royalties non possono passare inosservati. Ci impegneremo con determinazione per difendere gli interessi dei gelesi e prepareremo atti concreti nei prossimi giorni per contestare questa situazione insostenibile. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questa battaglia per un futuro migliore della città”.