Intere aree usate per smaltire rifiuti di ogni tipo, sopralluoghi per rimuoverli

Durante i sopralluoghi, è stata accertata la presenza di aree, anche piuttosto isolate, trasformate in punti per smaltire illecitamente i rifiuti

Gela. Sopralluoghi, direttamente nelle aree che vengono trasformate in discariche abusive, con la presenza principalmente di rifiuti speciali. Da questa mattina, il vicesindaco Giuseppe Fava, il personale del gruppo operativo comunale e della ditta incaricata e il consigliere comunale Antonio Cuvato, sono impegnati in una serie di controlli. Si interverrà per la rimozione, seguendo un ordine delineato dagli uffici, al fine di liberare le aree da rifiuti di ogni tipo, da quelli edili ai materiali di risulta e fino a vecchia mobilia. Durante i sopralluoghi, è stata accertata la presenza di aree, anche piuttosto isolate, trasformate in punti per smaltire illecitamente i rifiuti. Sia quelle periferiche sia quelle nel tessuto urbano, diverse zone sono meta di chi smaltisce senza regole, causando conseguenze e infrangendo norme penali.