Intere aree in mano a chi abbandona rifiuti di ogni tipo, in via Generale Cascino sacchi in strada

Di recente, il sindaco ha riferito di oltre duecento verbali per infrazioni elevati nei riguardi di chi continua a infrangere ogni norma minima sullo smaltimento di rifiuti

Gela. Una delle aree prossime alla zona industriale, nel tratto finale di via Generale Cascino, in mano a chi smaltisce rifiuti senza alcuna regola. I rifiuti vengono abbandonati ovunque, anche sul ciglio della strada, e la vasta discarica individuata mesi addietro, con un sopralluogo dei tecnici comunali e del sindaco Terenziano Di Stefano, aumenta le proprie dimensioni, colma di rifiuti speciali e non. Ormai, sacchi e resti di vario tipo arrivano lungo la carreggiata stradale, nei pressi della bioraffineria Eni e a poca distanza da altre attività insediate in quell'area. Gli uffici del settore comunale ambiente sono al corrente dell'esistenza della vasta discarica e l'assessore Giuseppe Fava ha preso contatti con i tecnici. Occorre un intervento massiccio di bonifica e un costante controllo di zone che troppo spesso sono alla mercé di chi cerca aree non controllate per depositare rifiuti. Primi interventi in via Generale Cascino sono iniziati questa mattina. Di recente, il sindaco ha riferito di oltre duecento verbali per infrazioni elevati nei riguardi di chi continua a infrangere ogni norma minima sullo smaltimento di rifiuti.