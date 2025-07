Interclub Rotary: presenti i club di Gela,Niscemi e Piazza Armerina.

Giovedì 25 luglio si è svolto nella piazza di Niscemi un incontro tra i Rotary club di Gela, Niscemi e Piazza Armerina.





Gela. Giovedì 25 luglio si è svolto nella piazza di Niscemi un incontro tra i Rotary club di Gela, Niscemi e Piazza Armerina. Tema centrale dell’incontro le novità del COL, il Consiglio di Legislazione del Rotary International.



Le principali novità che toccano il cuore della vita associativa riguardano diversi aspetti chiave, con l’obiettivo di rendere l’esperienza nei club più inclusiva, flessibile e vicina alle esigenze attuali. Si punta a una maggiore autonomia organizzativa dei club, incoraggiando modalità di incontro più inclusive, come riunioni ibride o completamente virtuali, per facilitare la partecipazione di tutti i soci. Cambiano anche i regolamenti legati all’ammissione, con un’attenzione particolare all’apertura e all’inclusione, così da accogliere nuove energie e prospettive. Si è inoltre discusso della Fondazione Rotary, con un rinnovato focus sui suoi progetti globali e sulla trasparenza nella gestione dei fondi. In quest’ottica, vengono introdotti strumenti che rendono più accessibili i finanziamenti, incentivano le donazioni e garantiscono un utilizzo sempre più chiaro e responsabile delle risorse.



Coordinatore della serata il Past Governor Giovanni Vaccaro componente del Consiglio di legislazione, che ha saputo coniugare competenza, passione e chiarezza nel presentare le novità più significative approvate dal COL.



Presenti alla serata anche il Past District Governor Titta Sallemi e la Presidente della Commissione Distrettuale Azione di Pubblico Interesse, Marilia Turco. Il Rotary club di Gela, che ha partecipato con entusiasmo e coinvolgimento, è stato rappresentato dal Presidente Franco Giudice, dal Segretario Gigi Parisi e dal Prefetto Silvio Scichilone, il tesoriere Nunzio Alecci e una delegazione di soci.