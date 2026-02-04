Intelligenza artificiale, Scuvera al Senato ha illustrato il suo disegno di legge

"La Sicilia, per posizione strategica e potenziale energetico, può svolgere un ruolo attivo e credibile nelle politiche nazionali sull’innovazione, contribuendo a una governance moderna e resiliente", dice il deputato regionale

Roma. Nel corso di un convegno svoltosi al Senato della Repubblica, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, è intervenuto il parlamentare Ars Salvatore Scuvera illustrando il disegno di legge regionale sull’Intelligenza Artificiale, a sua firma, depositato all’Assemblea Regionale Siciliana. "Una proposta pensata per accompagnare la transizione digitale della pubblica amministrazione e dei settori strategici, attraverso strumenti normativi capaci di migliorare l’efficienza dei processi pubblici, il monitoraggio ambientale, la gestione energetica e la formazione delle competenze. Il disegno di legge prevede l’istituzione di un Osservatorio Regionale sull’Intelligenza Artificiale e la creazione di un Centro di Ricerca e Formazione, con l’obiettivo di trasformare l’innovazione tecnologica in sviluppo concreto per il territorio. La Sicilia, per posizione strategica e potenziale energetico, può svolgere un ruolo attivo e credibile nelle politiche nazionali sull’innovazione, contribuendo a una governance moderna e resiliente", dice il parlamentare regionale.