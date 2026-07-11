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Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia nel Catanese, arrestato un 63enne

Omicidio a Riposto, nel Catanese, al culmine di una lite familiare. La vittima è un rivenditore di pesce 61enne

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2026 12:53
Insegue il fratello e lo uccide a colpi di mannaia nel Catanese, arrestato un 63enne -
Sicilia
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RIPOSTO (CATANIA) (ITALPRESS) – Omicidio a Riposto, nel Catanese, al culmine di una lite familiare. La vittima è un rivenditore di pesce 61enne. L’uomo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate al collo durante l’aggressione. La tragedia si è consumata in via Duca del Mare, nei pressi della pescheria della vittima. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, a colpire la vittima sarebbe stato il fratello, di 63 anni, titolare dello stesso settore commerciale, che avrebbe impugnato una mannaia durante una violenta discussione. Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche il figlio dell’aggressore, nipote della vittima, che è stato ferito.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Il ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso, ma nonostante i tentativi dei sanitari il quadro clinico è rapidamente peggiorato fino al decesso. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e le cause che hanno portato alla lite sfociata nel sangue.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 11 luglio 2026

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