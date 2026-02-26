Inner wheel dona l’effigie di Eschilo al teatro comunale

Il mezzobusto di Eschilo è stato realizzato dal maestro Roberto Tascone

Gela. Una serata intensa di emozioni, memoria e orgoglio cittadino quella vissuta ieri al Teatro Comunale Eschilo, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di donazione dell’effigie di Eschilo, padre della tragedia greca e figura indissolubilmente legata alla storia millenaria di Gela.

L’iniziativa, promossa dall’Inner Wheel Club di Gela, nasce da un progetto di servizio e valorizzazione culturale finanziato grazie alla raccolta fondi organizzata in occasione della festività di San Martino. Un gesto concreto che unisce solidarietà, arte e identità, restituendo alla città un simbolo di straordinario valore storico e culturale.

A impreziosire la serata è stata la presentazione dell’opera realizzata da Roberto Tascone, artista del territorio apprezzato per la sua cifra stilistica e la solida maestria tecnica. L’effigie di Eschilo, collocata all’interno del Teatro a lui intitolato, si propone come un ponte ideale tra passato e futuro, capace di ricordare alle nuove generazioni le radici profonde della cultura gelese.

Sono intervenuti anche l’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina, e l’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, Romina Morselli, che hanno ribadito come iniziative di questo genere rafforzino l’identità culturale e contribuiscano alla promozione dell’immagine di Gela oltre i confini locali.

Un messaggio che ieri sera non è rimasto soltanto uno slogan, ma si è tradotto in un momento di autentica condivisione civica, capace di rinnovare il legame tra Gela e la sua eredità culturale più profonda.