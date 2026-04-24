Iniziativa solidale e ci saranno due sedie a rotelle da mare per i disabili

L'iniziativa a favore dei disabili

Gela. Grazie ad una competizione sportiva di solidarietà la prossima e imminente stagione estiva sarà meno complicata per persone con disabilità che intendono fare un bagno in mare. La terza edizione della “Piccoli passi - Aba cup” ha consentito di raccogliere una somma e di conseguenza l’acquisto di due sedie a rotelle per spiaggia. Le sedie job sono progettate per il trasporto di disabili, anziani e soggetti autistici.

L’associazione Piccoli passi ha riproposto per il terzo anno consecutivo una giornata di integrazione tra persone con disabilità e non, utilizzando lo sport come mezzo di inclusione. Gare di diverse discipline e pranzo solidale per finanziare l’acquisto di sedie job. Questa mattina Alessia Aliotta e Marta Puci hanno consegnato una targa ricordo al Sindaco Terenziano di Stefano ed all’assessore allo Sport, Peppe Di Cristina. Il Comune è Ente capofila e coordina le attività del Distretto socio sanitario D9, in cui rientra il progetto “Città Nido - Poli integrati per l’infanzia”, selezionato da "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le sedie saranno messe a disposizione di due stabilimenti balneari convenzionati che potranno ospitare disabili ed i loro caregiver.