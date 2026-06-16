Infrazioni stradali e multe pesanti, "Gela nova": "Non ci si accanisca solo per fare cassa"

Per gli esponenti di "Gela nova", sono però "fin troppo salati"

Gela. La sosta selvaggia e fuori dagli stalli consentiti non manca mai soprattutto sul lungomare Federico II di Svevia, dove fioccano i verbali di infrazione in questo inizio d'estate. Per gli esponenti di "Gela nova", sono però "fin troppo salati". "Il programma di questa amministrazione comunale indica chiaramente il turismo come uno dei principali strumenti per il rilancio economico e sociale della città. Un obiettivo che condividiamo e che riteniamo importante per il futuro di Gela. Proprio per questo appare difficile comprendere alcune scelte che sembrano andare nella direzione opposta. Ci chiediamo - dice il segretario Vincenzo Cascino - come si possa parlare di promozione del turismo e di valorizzazione del nostro litorale quando cittadini e visitatori si ritrovano a dover pagare verbali da 165 euro dopo una giornata trascorsa al mare. È giusto che il codice della strada venga rispettato e nessuno intende giustificare comportamenti scorretti. Le regole esistono e vanno osservate. Tuttavia, non possiamo ignorare il tema della proporzionalità delle sanzioni e dell'impatto che queste hanno sulla percezione della città. Una famiglia che decide di trascorrere una giornata a Gela, magari provenendo da altri comuni, difficilmente avrà un ricordo positivo se al ritorno troverà una multa di tale importo. Il rischio concreto è che si preferiscano altre località, con conseguenze negative per le attività commerciali, per il settore turistico e per l'immagine stessa della città. Comprendiamo le difficoltà economiche dell'ente e la situazione di dissesto finanziario che il Comune sta affrontando. Ma il risanamento del bilancio non può essere perseguito gravando ulteriormente sulle spalle dei cittadini e di chi sceglie Gela per trascorrere il proprio tempo libero". Quali possono essere le possibili soluzioni? Per Cascino, "forse sarebbe più utile investire in una migliore organizzazione della viabilità, nell'individuazione di aree di sosta adeguate e in servizi che consentano di accogliere nel migliore dei modi chi frequenta le nostre spiagge. Gela ha enormi potenzialità turistiche e nessuno lo mette in dubbio. Ma per valorizzarle servono scelte coerenti. Non basta inserire il turismo in un programma amministrativo: bisogna creare le condizioni affinché cittadini e visitatori si sentano davvero accolti. Questa vuole essere una riflessione costruttiva, nell'interesse della città. Perché se il turismo deve rappresentare una delle strade per il futuro di Gela, allora ogni decisione dovrebbe andare nella stessa direzione".