Infissi Comune e illuminazione pista ciclabile, finanziamenti revocati: "Usciti da programmazione negli scorsi anni"

I fondi, per un totale di oltre 800 mila euro, rientravano nella programmazione delle compensazioni minerarie

Gela. I due finanziamenti vennero concessi dalla Regione ormai sette anni fa. Da allora, però, né per il progetto di sostituzione degli infissi esterni di Palazzo di Città né per quello del sistema di illuminazione della pista ciclabile di Macchitella, si sono concretizzati i passaggi burocratici per pervenire alla fase finale. Così, il dipartimento regionale dell'energia ha rilasciato due decreti di revoca dei finanziamenti concessi, per un totale di oltre 800 mila euro. Le ultime comunicazioni ufficiali, partite dagli uffici palermitani, risalgono al maggio dello scorso anno, praticamente nello scorcio finale dell'amministrazione Greco, quasi a ridosso della campagna elettorale per le amministrative. Lo scorso luglio, invece, era stata trasmessa la comunicazione di avvio della procedura di revoca. I fondi rientravano nella programmazione delle compensazioni minerarie. “Sono progetti per i quali i termini necessari erano già abbondantemente superati, ben prima del nostro insediamento – spiega l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio – non sarebbe stato possibile rispettare le scadenze. Abbiamo una vasta programmazione di finanziamenti che stiamo convertendo in cantieri e lavori. Quei due progetti, datati nel tempo, non erano più perseguibili, già prima del nostro insediamento. Con le poche risorse di personale a disposizione, stiamo facendo tutto il possibile per dare seguito ai finanziamenti ottenuti e ci stiamo riuscendo, da ultimo con la pubblicazione delle gare per i lavori lungo il costone Borsellino e nelle aree limitrofe”.