Infiltrazioni piovane e danni interni nel centro per anziani realizzato e rimasto chiuso

Non si è ancora proceduto all'affidamento in gestione. L'opera concentrò risorse pubbliche per oltre 600 mila euro

Gela. E' l'unica opera che fu realizzata con il sistema di finanziamento “Agenda urbana”. Il centro diurno per anziani di via Siragusa, a Villaggio Aldisio, a oggi è rimasto chiuso e mai utilizzato. Non si è ancora proceduto all'affidamento in gestione. La mancata destinazione alle finalità previste, nel quartiere e non solo, fa sentire le conseguenze pratiche. Le piogge degli scorsi mesi hanno causato notevoli infiltrazioni, con tutti gli effetti del caso: dal deterioramento delle pareti e fino al distacco della tinteggiatura. La muffa non manca, chiaramente. Così, si pone l'esigenza di prime manutenzioni e di lavori urgenti per ripristinare lo stato originario. Il settore lavori pubblici ha affidato gli interventi. L'opera concentrò risorse pubbliche per oltre 600 mila euro. Va però resa fruibile e affidata, così da avviare attività importanti sul fronte sociale, a sostegno di anziani e fragili.