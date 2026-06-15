Quotidiano di Gela

Infiltrazioni piovane e danni interni nel centro per anziani realizzato e rimasto chiuso

Non si è ancora proceduto all'affidamento in gestione. L'opera concentrò risorse pubbliche per oltre 600 mila euro

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
15 giugno 2026 17:35
Infiltrazioni piovane e danni interni nel centro per anziani realizzato e rimasto chiuso -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. E' l'unica opera che fu realizzata con il sistema di finanziamento “Agenda urbana”. Il centro diurno per anziani di via Siragusa, a Villaggio Aldisio, a oggi è rimasto chiuso e mai utilizzato. Non si è ancora proceduto all'affidamento in gestione. La mancata destinazione alle finalità previste, nel quartiere e non solo, fa sentire le conseguenze pratiche. Le piogge degli scorsi mesi hanno causato notevoli infiltrazioni, con tutti gli effetti del caso: dal deterioramento delle pareti e fino al distacco della tinteggiatura. La muffa non manca, chiaramente. Così, si pone l'esigenza di prime manutenzioni e di lavori urgenti per ripristinare lo stato originario. Il settore lavori pubblici ha affidato gli interventi. L'opera concentrò risorse pubbliche per oltre 600 mila euro. Va però resa fruibile e affidata, così da avviare attività importanti sul fronte sociale, a sostegno di anziani e fragili.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela